Катунь24: Два автомобиля столкнулись в центре Барнаула

Один из автомобилей от удара перевернулся на крышу.

Фото: Катунь 24

ДТП случилось сегодня, 31 августа 2021 года. Об аварии katun24.ru сообщили очевидцы.

Два легковых автомобиля столкнулись друг с другом на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя. На кадрах видеозаписи заметно, что у одного автомобиля сильно повреждена передняя часть. Вторая машина от силы удара перевернулась на крышу.

На месте работают пожарные. Подробности произошедшего уточняются.



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