Катунь24: Два автомобиля столкнулись в центре Барнаула
Один из автомобилей от удара перевернулся на крышу.
Фото: Катунь 24
ДТП случилось сегодня, 31 августа 2021 года. Об аварии katun24.ru сообщили очевидцы.
Два легковых автомобиля столкнулись друг с другом на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя. На кадрах видеозаписи заметно, что у одного автомобиля сильно повреждена передняя часть. Вторая машина от силы удара перевернулась на крышу.
На месте работают пожарные. Подробности произошедшего уточняются.
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