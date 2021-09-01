Катунь24: Доставщик еды из Бийска стал жертвой мошенников

Курьер уже написал заявление в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

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В местную организацию по доставке готовых блюд японской кухни позвонил неизвестный мужчина и оформил заказ. Когда курьер развозил роллы по адресам, заказчик связался с ним по телефону. Клиент попросил оплатить услуги интернета, пообещав вернуть деньги и дополнительно заплатить за «хлопоты».

В итоге доставщик еды перевел по указанному номеру телефона 3700 рублей. Но когда он приехал по указанному адресу, чтобы отдать заказ и забрать свои деньги, к нему никто не вышел.

Правоохранители напоминают, что нельзя верить малознакомым людям, особенно если речь идёт о денежных операциях. Необходимо тщательно обдумывать предложения и учитывать все риски, иначе можно стать жертвой аферистов.

Катунь24