Катунь24: До +30: о погоде в Алтайском крае 30 августа
По данным Алтайского ЦГМС, 30 августа в отдельных районах дожди, грозы, местами по северо-западным районам сильные дожди.
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В Алтайском крае днём +25…+30 градусов, по северо-западным районам местами +19…+24 градуса. В отдельных районах дожди, грозы, местами по северо-западным районам сильные дожди. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.
В Барнауле днём +25…+27 градусов. В конце дня дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.