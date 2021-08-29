Катунь24: Два подростка до смерти избили мужчину в Бийске

Школьники вместе с погибшим распивали алкоголь, когда произошла ссора.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Убийство случилось ночью 20 августа 2021 года в одном из парков Бийска. Два подростка 13 и 15 лет выпивали вместе с мужчиной 45 лет. В процессе компания о чем-то повздорила, несовершеннолетние избили взрослого. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Сейчас 15-летний подросток заключен под стражу. Парень 13 лет находится на стационарном лечении в психиатрическом отделении медицинского учреждения. Продолжается сбор доказательств и расследование уголовного дела.

Катунь24