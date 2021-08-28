Катунь24: Два студенческих стройотряда Алтайского края провели третью трудовую четверть на барнаульском заводе АТИ
Какую роль подобная практика играет в дальнейшем трудоустройстве будущих выпускников, узнала наша съёмочная группа.
Фото: Катунь 24
Бойцы студотряда «Держава» технического университета работают на предприятии по профильному направлению. Они на практике узнают специфику химического производства. Студенты трудятся в разных подразделениях завода. Например, в цехе безасбестовых тормозных колодок бойцы освоили весь технологический процесс производства этой детали: от смешивания композиции ингредиентов до маркировки и упаковки готовой продукции.
Студенческий строительный отряд «Аграрник» работал над обустройством территории завода и готовил к открытию новые цеха. Бойцы ремонтировали кирпичные кладки и выполняли бетонные работы. А девушки занимались отделочными работами — штукатуркой и покраской. За два месяца отряду из 9 человек удалось выполнить большой объём работ.
Многие бойцы студенческих отрядов заинтересованы в дальнейшем трудоустройстве на заводе. И подобная практика даёт им такую возможность.
Поддержка студенческих отрядов — часть социальной политики Барнаульского завода АТИ. Например, это предприятие одно из немногих, где студентов кормят бесплатно, а не вычитывают стоимость обедов из заработной платы. В заводской столовой студенты получают горячее двухразовое питание. Практику трудовых четвертей на заводе планируют продолжить.