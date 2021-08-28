Катунь24: Два студенческих стройотряда Алтайского края провели третью трудовую четверть на барнаульском заводе АТИ

Какую роль подобная практика играет в дальнейшем трудоустройстве будущих выпускников, узнала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Два студенческих стройотряда Алтайского края провели третью трудовую четверть на барнаульском заводе АТИ

Бойцы студотряда «Держава» технического университета работают на предприятии по профильному направлению. Они на практике узнают специфику химического производства. Студенты трудятся в разных подразделениях завода. Например, в цехе безасбестовых тормозных колодок бойцы освоили весь технологический процесс производства этой детали: от смешивания композиции ингредиентов до маркировки и упаковки готовой продукции.

Студенческий строительный отряд «Аграрник» работал над обустройством территории завода и готовил к открытию новые цеха. Бойцы ремонтировали кирпичные кладки и выполняли бетонные работы. А девушки занимались отделочными работами — штукатуркой и покраской. За два месяца отряду из 9 человек удалось выполнить большой объём работ.

Многие бойцы студенческих отрядов заинтересованы в дальнейшем трудоустройстве на заводе. И подобная практика даёт им такую возможность.

Поддержка студенческих отрядов — часть социальной политики Барнаульского завода АТИ. Например, это предприятие одно из немногих, где студентов кормят бесплатно, а не вычитывают стоимость обедов из заработной платы. В заводской столовой студенты получают горячее двухразовое питание. Практику трудовых четвертей на заводе планируют продолжить.

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