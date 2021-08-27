Катунь24: Депутаты АКЗС на заседаниях фракций обсудили проект Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года

Валовый сбор зерновых в Алтайском крае должен вырасти почти до 6 миллионов тонн. Новые перерабатывающие мощности и развитие промышленности обеспечат современными рабочими местами тысячи жителей региона. Депутаты АКЗС на заседаниях фракций обсудили проект Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. Подробнее об основных тезисах документа расскажет Глеб Полянский.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Депутаты АКЗС на заседаниях фракций обсудили проект Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года

Основные приоритеты Стратегии депутатам представил временно исполняющий обязанности министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов. Документ предусматривает рост всех основных показателей, но это лишь фундамент для решения более важных задач.

В Стратегии определены основные конкурентные преимущества и точки роста Алтайского края. Локомотивом экономики остаётся сельское хозяйство. На Алтае — самая большая пашня в России. Сейчас урожаи в среднем на уровне 4,5 млн тонн зерна. К 2035 году этот показатель должен вырасти более чем на миллион тонн. В будущем новые технологии земледелия, животноводства и глубокой переработки должны обеспечить краю лидирующие позиции в производстве сельхозпродукции и обеспечении продовольственной безопасности страны.

Продавать сырьё, пусть и возобновляемое, — вчерашний день. Будущее требует новых подходов. Важной задачей парламентарии считают развитие перерабатывающих производств, чтобы максимальная добавочная стоимость продукции оставалась в экономике региона.

Создание и развитие собственных крупных производств и перерабатывающих мощностей трудно представить без привлечения инвестиционных средств. Поэтому Стратегия наглядно демонстрирует потенциал экономики региона бизнесу, заинтересованному в долгосрочных проектах.

Обсуждение было продолжительным. В разработке Стратегии участвовали учёные, депутаты разных фракций, представители общественности. Депутат краевого парламента Владислав Вакаев считает, что только широкое обсуждение может обеспечить Стратегии по-настоящему народную поддержку.

Уже в пятницу, 27 августа, на 56-й сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания депутаты рассмотрят проект Стратегии социально-экономического развития края во втором чтении. При условии его поддержки следующим шагом станет разработка плана конкретных мероприятий поэтапной реализации Стратегии. Положительные результаты жители края должны увидеть в ближайшем будущем.

Катунь24