Катунь24: Дефицит сохраняется. Дмитрий Попов рассказал о нехватке врачей в Алтайском крае

По словам главы краевого Минздрава, отток специалистов превышает их привлечение в регион. Об этом он рассказал в ходе онлайн-конференции на сайте краевого правительства.

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Ранее, 2 августа 2021 года, директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев увидел в Барнауле баннер, на котором написана приличная заработная плата для врача анестезиолога-реаниматолога. Но для того чтобы получать такие деньги, нужно переехать в Кемерово. Его возмутило, что алтайских врачей переманивают в другие регионы.

«В здравоохранении Алтайского края действительно сложная кадровая ситуация, которая сложилась не сегодня и не вчера. И проблема эта характерна для всей России, о чем и свидетельствует баннер. Я с пониманием отношусь ко всем формам поиска специалистов. Мы точно так же стараемся искать медицинских работников в других регионах страны, используя интернет-ресурсы, сайты для работодателей и тех, кто ищет работу. Из ниоткуда кадры не появляются, существует не так много способов решения кадровой проблемы – это подготовка молодых специалистов (а на это надо как минимум 8 лет) и поиск специалистов из других регионов. Как наши коллеги едут за пределы края, так и к нам приезжают медицинские работники, и наша главная задача – удержать их, предложив лучшие условия для работы. И такие меры в Алтайском крае реализуются, при этом их список постоянно расширяется», – отметил Дмитрий Попов.

Министр также напомнил, что с 2019 года медработникам Алтайского края предоставляется ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату аренды жилья. Сейчас её получают 103 медицинских работника: 80 врачей и 23 средних медицинских работника. Кроме того, в Алтайском крае предоставляются меры социальной поддержки медицинским работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в форме оплаты жилищно-коммунальных услуг. В 2020 году воспользовались данной мерой социальной поддержки около 9 тысяч человек.

«Надо еще отметить, что отток кадров в 2020 и 2021 году обусловлен сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, поскольку многие медицинские работники в связи с производственной необходимостью трудоустраивались в инфекционные госпитали, оказывающие медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией. Поэтому предоставить статистические данные по количеству медицинских работников, расторгнувших трудовые отношения в связи со сменой места жительства, не представляется возможным», – добавил Дмитрий Попов.

По его словам, при этом в 2020-2021 году для работы в инфекционных госпиталях Алтайского края было привлечено 18 медицинских работников из Калининградской области, Красноярского края, Новосибирской области и города Москвы.

Катунь24