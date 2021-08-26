Катунь24: Два барнаульских учителя получили благодарности президента России

Их объявили «за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу» учителю гимназии № 42 Татьяне Кощиной и учителю средней общеобразовательной школы № 60 имени Владимира Завьялова Татьяне Черковой, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

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Татьяна Васильевна Кощина – учитель русского языка и литературы, с 1991 года возглавляет профильное методическое объединение. С 2009 года по ее инициативе в гимназии начала работать «Школа наставничества», в рамках которой Татьяна Васильевна проводит мастер-классы, творческие мастерские для учителей города и края. Кроме того, опыт ее работы обобщён на кафедре преподавания русского языка и литературы Алтайского государственного педагогического университета, кафедрой филологии Алтайского института развития образования имени А. М. Топорова. С 2002 года Татьяна Кощина входит в состав методической предметной комиссии по проверке ЕГЭ в качестве старшего эксперта-консультанта по русскому языку и основного эксперта по литературе.

Татьяна Васильевна является лауреатом конкурса «Информационно-коммуникационные технологии на уроке русского языка» в номинации «Интерактивная доска» (2009), призером конкурса творческих работ «Мой любимый учитель» в рамках Всероссийских чтений «Педагогическое наследие С. П. Титова». Деятельность педагога отмечена дипломом Общероссийского проекта «Школа цифрового века» (2010, 2012). В 1995 году она была награждена значком «Отличник народного просвещения», в 2007 году ей присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». На региональном уровне деятельность учителя отмечена медалью Алтайского края «За заслуги в труде» (2019), почетной грамотой управления Алтайского края по образованию и делам молодежи (2005, 2015), на муниципальном уровне — почетной грамотой комитета по образованию города Барнаула (2008, 2013), нагрудным знаком «Барнаул» (2011), знаком администрации города Барнаула «За вклад в развитие литературы» (2017).

Татьяна Александровна Черкова работает учителем истории и обществознания и одновременно является руководителем школьного музея «Локальные войны XX века». Много времени в своей деятельности она уделяет работе с одаренными детьми. Ее учащиеся становились победителями в конкурсах исследовательских работ разного уровня, трижды победителями международного конкурса экскурсоводов школьных музеев в городе Усть-Каменогорске, призерами научно-практических конференций. Ученики успешно справляются с заданиями государственных экзаменов и показывают хорошие результаты.

Кроме того, преподаватель организует работу по изучению и сохранению исторического наследия Алтайского края и соседних регионов. Уже 39 лет она возглавляет школьный музей «Локальные войны XX века».

В 2006 году Татьяне Черковой было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Ее труд отмечен нагрудным значком «Отличник народного просвещения» (1985 г.), юбилейной медалью Алтайского края (2012 г.), почетными грамотами комитета по образованию города Барнаула (2003, 2004, 2006, 2019 гг.), почетными грамотами администрации Железнодорожного района города Барнаула (2010, 2019 гг.)

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