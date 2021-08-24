Катунь24: До 15 миллионов рублей выделят на реконструкцию клуба в Гоньбе

Решение озвучил Вячеслав Франк на выездном совещании в Ленинском районе Барнаула, прошедшем в выходные.

Фото: barnaul.org

Участники обсудили обращения горожан по нескольким объектам: клубу в селе Гоньба, участку дороги на улице Садовое Кольцо в поселке Казенная Заимка и средней общеобразовательной школе № 113 им. Сергея Семенова, уточняет пресс-служба городской администрации.

В Научногородокском клубном объединении работает 20 творческих коллективов, в которых занимается 507 человек, в год проводится 115 культурно-массовых мероприятий. В здании Дома культуры п. Научный Городок работает Барнаульская детская школа искусств № 7 (музыкальное и художественное отделения), ведет прием МФЦ Алтайского края, работает Совет ветеранов труда и тружеников тыла поселка. После осмотра здания клуба было решено увеличить выделенные ранее 4 миллиона рублей на капитальный ремонт до 15. Работы проведут в 2022 году.

«На ремонт здания в бюджете города на следующий год было предусмотрено около четырех миллионов рублей, но мы решили пересмотреть эту сумму в сторону увеличения до 15 миллионов рублей. Это позволит не только провести ремонт, но и укомплектовать клуб современным оборудованием, выполнить благоустройство прилегающей территории», – отметил глава Барнаула Вячеслав Франк.

Кроме того, по просьбам местных жителей и в рамках ремонта дорог сельских и поселковых территорий в 2021 году заасфальтируют участок дороги на улице Садовое Кольцо от улицы Соколиной до улицы Жемчужной, для этого направят около 4 млн рублей.

«За четыре года финансирование программы ремонта дорог в частном секторе и пригородных поселках в Барнауле неизменно увеличивается. Эту тенденцию мы будем стремиться сохранять и впредь», – отметил депутат Барнаульской городской Думы Александр Лисицын.

Было решено выделить дополнительно 500 тыс. рублей на асфальтирование оставшегося участка улицы Садовое Кольцо до дома № 43. К работам подрядчик планирует приступить в третьей декаде сентября. В настоящее время подрядной организацией в Ленинском районе завершаются работы по ремонту дорог в частном секторе на улице Панкратова от дома № 64д до дома № 80б, ведутся работы на улице Новой, от дома № 40б до дома № 22а на улице Рабочей.

Также представители администрации города и района вместе с депутатами посетили школу № 113, шефом-наставником которой является СГК. Благодаря такому сотрудничеству в прошлом году был реализован мультимедийный проект внутреннего школьного радио. Сейчас на школьном стадионе ведутся работы по строительству универсальной площадки для занятий баскетболом и волейболом с современным резиновым покрытием. Оба эти проекта созданы при активной поддержке депутата Барнаульской городской Думы Александра Гросса.

Родители учащихся школы обращались к депутатам с просьбой рассмотреть возможность восстановления асфальтового покрытия беговой дорожки.

«В школе на сегодняшний день учится 1600 детей, ежегодно растет число первоклассников. В прошлом году их было 180, а в этом уже 190. Планировалось выделить на подготовку образовательного учреждения к новому учебному году 600 тысяч рублей, но с учетом просьб родителей и обращений депутатов, представляющих интересы жителей этого микрорайона, мы выделим еще 600 тысяч, чтобы выполнить комплексное благоустройство стадиона», – подчеркнул глава Барнаула Вячеслав Франк.

Катунь24