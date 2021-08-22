Катунь24: День Матвея: традиции и приметы на 22 августа
22 августа Православная церковь почитает память апостола Матфия – одного из учеников Иисуса Христа, занявшего место среди двенадцати апостолов. Матфий появился на свет в Вифлееме, происходил из колена Иудина. С детских лет под руководством Симеона Богоприимца изучал Закон Божий.
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До избрания в апостолы Матфий был одним из семидесяти учеников Иисуса. Вместе с остальными апостолами присутствовал при сошествии Святого Духа, проповедовал в Иудее и Иерусалиме. Матфий обладал даром чудотворения, исцелял больных, очищал прокаженных, воскрешал умерших.
С апостолами Андреем и Петром из Иерусалима ходил в Антиохию Сирийскую, проповедовал в Синопе и в Тиане. Здесь его заключили в темницу, но он был чудесным образом освобожден апостолом Андреем. После освобождения путешествовал в Амасию. Находился рядом с апостолом Андреем во время его третьего путешествия в Севастии и Эдесса.
Матфий проповедовал в Эфиопии Понтийской и Македонии. Неоднократно подвергался смертельной опасности. Язычники заставили его выпить отравленное питье. Апостол выпил и остался цел и невредим, а также исцелил других заключенных, ослепших от этого питья. Позже Матфий вернулся в Иудею, где продолжил проповедовать. За свою проповедь он был осужден на смерть и побит камнями. По другой версии, апостола распяли на кресте.
Традиции и обычаи
В народе 22 августа прозвали Днем Матвея или Матфей – змеесос коров. В старину верили, что в этот день змеи могут из коров всю кровь высосать, поэтому скотину не выгоняли на паству.
Обычно 22 августа за окном ненастная погода, идет дождь и дует сильный ветер. Дни становятся короче, ночи – длиннее. Воздух постепенно остывает. Даже в южных областях чувствуется приближение осени. Считалось, что с этой даты заканчивается летнее тепло, отчего и прозвали Матвея в народе ненастным.
Хозяйки на рассвете в этот день на улицу выносили кувшин с молоком и оставляли его там до того времени, пока исчезнет утренняя роса. Верили, что после этого коровы будут лучше доиться.
Буренок доили в одиночестве, боясь дурного глаза. Ведро после дойки нельзя было ставить на стол или стул, иначе у коровы молоко пропадет. Никому не стоит сообщать, сколько молока удалось с утра надоить, в противном случае животное может заболеть.
Святого Матфия почитали зажиточные крестьяне и купцы, потому что со дня его памяти повсеместно начинали готовиться к ярмаркам. В народе верили, что святой остужает суету и торопливость, которые только вредят при заключении сделок, и даёт напутствие в торговле.
Существуют и определенные запреты для этого дня. 22 августа нельзя:
- Носить металлические украшения.
- Пить снадобье из трав. По поверью, в этот день они источают яд и могут нанести сильный вред здоровью.
- Потирать руку об руку, иначе на некоторое время лишитесь прибыли.
- Смотреть на луну, в противном случае будет сильно болеть голова.
Если вам приходится ездить в общественном транспорте, то не садитесь рядом с инвалидами и людьми, лишенными конечностей.
Приметы и поверья
- Ранний иней – к хорошему урожаю в следующем году.
- Сурки свистят громко – первая половина осени будет теплой.
- Ночь ясная, а росы утром не видно – к дождю.
- Дождь в этот день предвещает ненастье до конца лета.
- Если молодой месяц хорошо на небе виден, то до конца августа будет жарко.
- Если на Матвея непогода, то следующий год будет неурожайным.
- Сильный ветер с юга сулит снежную зиму.
- Овес поспел – к хорошему урожаю орехов.
- Сильный ветер – зима будет холодной.
- Спокойная и тихая погода – к теплой осени и поздней зиме.
- Обильная роса – к теплому и солнечному дню.
- Крутые вихри – к крутой зиме.
Человеку, родившемуся 22 августа, дана нелегкая жизнь. В качестве талисмана ему подходят лазурит и топаз.
По материалам vsyamagik.ru