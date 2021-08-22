Катунь24: День Матвея: традиции и приметы на 22 августа

22 августа Православная церковь почитает память апостола Матфия – одного из учеников Иисуса Христа, занявшего место среди двенадцати апостолов. Матфий появился на свет в Вифлееме, происходил из колена Иудина. С детских лет под руководством Симеона Богоприимца изучал Закон Божий.

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До избрания в апостолы Матфий был одним из семидесяти учеников Иисуса. Вместе с остальными апостолами присутствовал при сошествии Святого Духа, проповедовал в Иудее и Иерусалиме. Матфий обладал даром чудотворения, исцелял больных, очищал прокаженных, воскрешал умерших.

С апостолами Андреем и Петром из Иерусалима ходил в Антиохию Сирийскую, проповедовал в Синопе и в Тиане. Здесь его заключили в темницу, но он был чудесным образом освобожден апостолом Андреем. После освобождения путешествовал в Амасию. Находился рядом с апостолом Андреем во время его третьего путешествия в Севастии и Эдесса.

Матфий проповедовал в Эфиопии Понтийской и Македонии. Неоднократно подвергался смертельной опасности. Язычники заставили его выпить отравленное питье. Апостол выпил и остался цел и невредим, а также исцелил других заключенных, ослепших от этого питья. Позже Матфий вернулся в Иудею, где продолжил проповедовать. За свою проповедь он был осужден на смерть и побит камнями. По другой версии, апостола распяли на кресте.

Традиции и обычаи

В народе 22 августа прозвали Днем Матвея или Матфей – змеесос коров. В старину верили, что в этот день змеи могут из коров всю кровь высосать, поэтому скотину не выгоняли на паству.

Обычно 22 августа за окном ненастная погода, идет дождь и дует сильный ветер. Дни становятся короче, ночи – длиннее. Воздух постепенно остывает. Даже в южных областях чувствуется приближение осени. Считалось, что с этой даты заканчивается летнее тепло, отчего и прозвали Матвея в народе ненастным.

Хозяйки на рассвете в этот день на улицу выносили кувшин с молоком и оставляли его там до того времени, пока исчезнет утренняя роса. Верили, что после этого коровы будут лучше доиться.

Буренок доили в одиночестве, боясь дурного глаза. Ведро после дойки нельзя было ставить на стол или стул, иначе у коровы молоко пропадет. Никому не стоит сообщать, сколько молока удалось с утра надоить, в противном случае животное может заболеть.

Святого Матфия почитали зажиточные крестьяне и купцы, потому что со дня его памяти повсеместно начинали готовиться к ярмаркам. В народе верили, что святой остужает суету и торопливость, которые только вредят при заключении сделок, и даёт напутствие в торговле.

Существуют и определенные запреты для этого дня. 22 августа нельзя:

Носить металлические украшения. Пить снадобье из трав. По поверью, в этот день они источают яд и могут нанести сильный вред здоровью. Потирать руку об руку, иначе на некоторое время лишитесь прибыли. Смотреть на луну, в противном случае будет сильно болеть голова.

Если вам приходится ездить в общественном транспорте, то не садитесь рядом с инвалидами и людьми, лишенными конечностей.

Приметы и поверья

Ранний иней – к хорошему урожаю в следующем году. Сурки свистят громко – первая половина осени будет теплой. Ночь ясная, а росы утром не видно – к дождю. Дождь в этот день предвещает ненастье до конца лета. Если молодой месяц хорошо на небе виден, то до конца августа будет жарко. Если на Матвея непогода, то следующий год будет неурожайным. Сильный ветер с юга сулит снежную зиму. Овес поспел – к хорошему урожаю орехов. Сильный ветер – зима будет холодной. Спокойная и тихая погода – к теплой осени и поздней зиме. Обильная роса – к теплому и солнечному дню. Крутые вихри – к крутой зиме.

Человеку, родившемуся 22 августа, дана нелегкая жизнь. В качестве талисмана ему подходят лазурит и топаз.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24