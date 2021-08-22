Катунь24: День флага: рассказываем, куда можно сходить в Барнауле 22 августа

22 августа в нашей стране отмечается День флага. В 2021 году в честь праздника часть мероприятий состоятся в онлайн-режиме, другие – с ограниченным количеством участников и соблюдением противоэпидемических мер. Массовых мероприятий в городе не будет.

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В преддверии праздника барнаульцы смогут проверить, насколько хорошо знают символику России, пройдя онлайн-тестинг. Тест содержит 30 вопросов, за каждый правильный ответ участнику присваивается по одному баллу. На решение теста даётся 20 минут. На странице «Результат» можно скачать сертификат о прохождении онлайн-тестинга ко Дню Государственного флага России.

Проверить знание истории России, ее государственных символов, культуры и традиций также можно будет на квизе «Моя страна возможностей». Он пройдет 22 августа в группе Краевого дворца молодежи во «ВКонтакте». Для участия приглашают команды от двух до четырёх человек. Для регистрации необходимо заполнить форму заявки. Подробности доступны по ссылке.

В филиалах Централизованной библиотечной системы Барнаула уже работают познавательные выставки, посвященные Дню флага. Также читателям предлагают викторины, интерактивные игры и обсуждения по истории и символике российского триколора.

В социальных сетях Краевой дворец молодежи проводит творческий конкурс «Немалая родина» и онлайн-флешмоб по исполнению песни группы «Любэ» «За тебя, Родина-мать».

Кроме того, барнаульцы присоединятся к всероссийской хоровой акции, посвященной празднику. Для участия необходимо записать на видео исполнение хоровым коллективом Гимна России. Из собранных видео организаторы подготовят видеоролик всероссийского исполнения Гимна коллективами страны.

В День флага, 22 августа, активисты молодежных организаций города торжественно поднимут государственный флаг на набережной Оби.

В течение дня в наиболее людных местах барнаульцам будут раздавать трехцветные ленты, символизирующие российский флаг.

В парке «Центральный» пройдет молодежный праздник с мастер-классами и флешмобами, посвященный Дню Государственного флага России. В нём примут участие представители поисковых и студенческих отрядов.

На спортивной площадке на улице Декабристов, 6а среди детей и подростков, занимающихся в проекте «Летний дворовый инструктор», проведут турнир по мини-футболу, посвященный празднику. А на стадионе «Лабиринт» состоится спортивно-патриотическая программа для семейных команд, организованная при участии общественной организации «Много деток — хорошо», пишет официальный сайт администрации Барнаула.

Катунь24