Катунь24: Два ребёнка заболели столбняком в Алтайском крае

Дети были не привиты, потому что их родители отказались от вакцинации.

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Как сообщили в Роспотребнадзоре по Алтайскому краю, оба случая были зарегистрированы в августе текущего года. Возбудитель этой болезни широко распространён в природе, его споры повсеместно находятся в почве. Болезнь возникает при проникновении возбудителя в организм через раны или даже микротравмы.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, вакцинация проводится трехкратно с 3 месяцев с интервалом 45 дней и однократной ревакцинацией через 12 месяцев после третьей прививки, т.е. в 18 месяцев жизни. Далее проводится ревакцинация в 7 и 14 лет. Взрослым прививки в соответствии с национальным календарем проводятся каждые 10 лет.

Катунь24