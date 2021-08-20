Катунь24: Дерево упало на крышу школы в Барнауле

19 августа на краевую столицу обрушилась мощная стихия. Жители города сообщали о потоках воды и граде в разных частях города.

Фото: Катунь 24

Одним из последствий прошедшего ливня стало упавшее на крышу школы дерево. А именно пострадало здание школы № 13, расположенное по улице Анатолия, 193. На месте уже работают специалисты. Информации о пострадавших нет.

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