Катунь24: Дорожники в Барнауле помогают справиться с последствиями дождя

Сегодня, 19 августа, сильный ливень обрушился на Центральный, Октябрьский и Железнодорожный районы Барнаула и стал причиной затопления нескольких участков улиц и тротуаров.

Фото: официальный сайт Барнаула

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Как сообщили в администрации Барнаула, ливневые колодцы не справляются с объёмом выпавших осадков из-за мусора, песка, ветвей деревьев, которые оседают на решётках колодцев и забивают собой трубы ливневой канализации.

Дежурные бригады МБУ «Автодорстрой» с началом дождя оперативно выехали для мониторинга проблемных участков. Рабочие устраняют засоры ливневых канализаций, убирают решетки, для того чтобы ускорить спуск воды.

Там, где потоком воды выбило люки колодцев, рабочие возвращают их на место и просят автомобилистов быть бдительными и осторожными, стараться избегать проезда по затопленным участкам дорог.

Каждый участок обеспечен откачивающей техникой. Так, бригада ДЭУ Железнодорожного района вновь использует помпу для откачки воды на пересечении улиц Молодежной и Ядринцева.

На пересечении улиц Мамонтова и Челюскинцев намыло на проезжую часть песок и щебень. Сейчас здесь работает фронтальный погрузчик.

В центральной диспетчерской дорожной службы краевой столицы вторые сутки фиксируют обращения горожан, которые сообщают о наиболее пострадавших от стихии участков дорог. Известно, что на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Ползунова затоплена проезжая часть, потоки воды идут по Ленинскому и Комсомольскому проспектам. Есть сообщения об упавших ветвях деревьев на Ленина, 26 и Анатолия, 63. Все проблемные участки находятся на постоянном контроле дорожников.

Катунь24