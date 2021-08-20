Катунь24: Дожди придут в Алтайский край

По прогнозам синоптиков, завтра, 20 августа 2021 года, в регионе ожидаются дожди и грозы.

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Столбики термометров в этот день покажут +19…+24 градуса. Местами ожидаются дожди и грозы. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит +20…+22 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с.

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Уже на следующий день, 21 августа, в крае осадков не ожидается. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Воздух прогреется до +15…+20 градусов, по югу местами до +25 градусов.

В Барнауле также без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура +18…+20 градусов.

Катунь24