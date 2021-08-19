Катунь24: Доходы бюджета Алтайского края в первом полугодии выросли в сравнении с 2020 годом

Исполнение бюджета края обсудили на открытом заседании правительства.

Фото: pixabay.com

По налоговым и неналоговым доходам бюджет больше на 22 процента, чем в 2020. Финансовая помощь из федерального бюджета более 32 миллиарда рублей. Тоже больше, чем в прошлом году – на 3 процента.

По словам министра финансов Алтайского края Данила Ситникова, в 2021 году в крае продолжается реализация национальных проектов. 46 региональных проектов в рамках действующих нацпроектов. За счет всех источников финансирования в 2021 году предусмотрено 19,1 миллиардов рублей.

Катунь24