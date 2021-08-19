Катунь24: Для чего нужен овердрафт

Овердрафт для бизнеса и индивидуальных предпринимателей представляет краткосрочный кредит. Владельцы предприятий смогут проводить оплату клиентам, сотрудникам и партнерам даже в том случае, когда счет ушел в минус. Это отличая страховка банковского счета, чтобы избежать серьезного кассового разрыва. Ставка по овердрафту подключается сразу после открытия счета.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ОВЕРДРАФТ?

Овердрафтом можно пользоваться любое количество раз. Когда предприниматель погашает сумму, которая находится в минусе, кредитная линия будет повторно возобновлена.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОВЕРДРАФТА ОТ «ТИНЬКОФФ»

К преимуществам овердрафта для бизнеса можно отнести бесплатную оплату налогов. При увеличении оборотных средств по счету лимит будет рассчитываться в индивидуальном порядке.

Чтобы оформить овердрафт, необходимо зайти в личный кабинет в «Тинькофф». Не нужно ездить в банк, пользоваться услугами поручителей и предоставлять имущество в залог. Если клиент не пользуется овердрафтом, проценты платить не нужно. Перед оформлением важно ознакомиться с условиями комплексного банковского обслуживания. Если требуется консультация, необходимо позвонить менеджеру.

Акционерное общество «Тинькофф Банк». ОГРН 1027739642281. 123060, город Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10-1.

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