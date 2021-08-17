Катунь24: Древний курган нашли алтайские археологи в Чарышском районе

Его надеются вскрыть его в ближайшее время. Возможно, находка откроет новые факты в истории Алтая: уже найдены уникальные каменные и бронзовые ножи и другие предметы быта. Но местные жители уверены, что это лишь малая часть того, что предстоит узнать. На месте раскопок побывала наша съемочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Древний курган нашли алтайские археологи в Чарышском районе

Предположительно, этот курган датируется Средними веками и имеет тюркское происхождение. Но эта местность хранит гораздо больше загадок, которые ещё предстоит разгадать в будущем.

Раскопки в одном из наиболее отдалённых мест Чарышского района в долине реки Межеумок начали в августе 2021 года, когда археологи получили все необходимые разрешения от российского Министерства культуры. О том, что эта территория обещает множество открытий, учёные знали давно. В разные эпохи здесь жили множество народов. Культурный слой хранит память, как о временах палеолита, так и о русских поселениях 18 века. Конкретное место кургана помогли определить профессиональная интуиция.

«Буквально второй-третий разведочный шурф – это небольшое углубление в 30-50 сантиметров шириной и в глубину 70 – и мы вышли на каменные конструкции. Но мы не могли в прошлый или позапрошлый год заняться раскопками. Больше года ждали этого разрешения, и когда мы узнали в конце июля, мы просто 30 минут кричали «Урааа!», не останавливаясь. Потому что это настоящий прорыв», – рассказал председатель Алтайского археологического общества Михаил Сафронов.

Археологи предполагают, что курган в далёком прошлом служил усыпальницей уважаемого в древнем обществе человека и наверняка хранит предметы быта, украшения и возможно оружие кочевников. Точно об этом можно будет судить после вскрытия захоронения.

За короткий период раскопок учёным удалось обнаружить немало изделий из камня и даже металла. Это характерные для древности каменные грузила для рыбалки в водах бурных горных рек, костяные бытовые приспособления, фрагменты керамики с орнаментом и обломок хвостовика ножа эпохи бронзы. Ещё один нож относится к более ранней эпохе. Примерно 50 тысяч лет до нашей эры. Таких артефактов в мире насчитывается не более 10. Он выполнен из яшмы и уникален микроретушью — это самый высокий уровень обработки каменного изделия.

Тайны кургана откроются учёным в ближайшее время, но есть и более загадочные истории местных жителей, подлинность которых учёным тоже интересно проверить. Житель села Сетелек Андрей Тарских утверждает, что много лет назад на одной из скал вблизи лагеря археологов видел изображение так называемой «палеолитической Венеры».

«Венеры палеолита» – это обобщающее понятие для множества доисторических статуэток женщин, обладающих общими признаками – многие изображены тучными или беременными. Их находят по всему миру, но за Уралом ничего подобного до сих пор обнаружено не было. Так что если местная Венера – не миф – это может стать одним из самых сенсационных открытий со времён Принцессы Укока.

«Если мы её найдём, это будет единственная за Уралом палеолитическая Венера. И это без сомнения открытие мирового уровня. Это сразу станет объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО», – отметил Михаил Сафронов.

Со всей страны в летний научно-образовательный лагерь приезжают волонтёры, готовые помочь профессиональным исследователям в их изысканиях. Реализовать проект удалось благодаря гранту Губернатора Алтайского края в сфере молодёжной политики. Теперь желающие могут прикоснуться к настоящей науке и разделить с археологами радость открытия. Анастасия Ныркова из Липецка, живёт и работает в Москве. Девушка призналась, что с детства мечтала принять участие в настоящих раскопках.

Могильник археологи надеются вскрыть уже в этом сезоне, если позволит погода. Процесс это небыстрый – чтобы не пропустить ничего и не повредить объект культурного наследия землю приходится просеивать буквально руками. Но такой кропотливый труд вознаграждается. Это настоящее приключение для волонтёров, а для учёных каждая находка – на вес золота, ведь многие артефакты способны перевернуть представление о прошлом человечества.

Катунь24