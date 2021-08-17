Катунь24: Депутат Госдумы предложил ввести новые выплаты для россиян с детьми

Депутат Василий Власов предложил перечислять деньги многодетным семьям в качестве компенсации за платное обучение их детей в среднеспециальных или высших учебных заведениях. Парламентарий считает, сейчас в России поддержка многодетных семей и стимулирование рождаемости является приоритетным направлением.

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Соответствующее письмо он направил главе Минтруда Антону Котякову, передает Russia Today.

Планируется, что компенсации смогут получать россияне в возрасте до 35 лет, у которых более двух детей.

Депутат считает, что государство должно компенсировать таким семьям деньги, которые родители потратили на обучение детей. Предполагается, что таким образом можно больше стимулировать рождаемость и показать молодым семьям, что власти заботятся о подрастающем поколении.

Катунь24