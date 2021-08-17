Катунь24: Disney снимет ремейк фильма «Один дома»

Планируется, что картина выйдет на экраны 12 ноября 2021 года.

Фото: Скриншот из фильма «Один дома»

Стриминговый сервис Disney+ снимет ремейк новогоднего фильма «Один дома».

Комедия будет похожа на первые две части фильма с участием Маколея Калкина «Один дома» (1990) и «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992).

Новым главным героем стал мальчик по имени Макс Мерсер. Его роль исполнил Арчи Йетс. По сюжету, Макс остается один дома в то время, когда его семья уехала в Японию на каникулы. Теперь ребёнок должен защитить дом от грабителей.

В киноленте сыграют Арчи Йетс, Элли Маки, Эшлин Би, Кенан Томпсон, Пит Холмс.

Катунь24