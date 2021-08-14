Катунь24: Диетолог рассказала, какими фруктами лучше всего перекусывать в течение дня

По словам специалиста, перекус должен быть один-два раза в день.

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«Важно, чтобы в нем был белковый продукт. Хорошо подходит молоко, но лучше, если это будет кефир или йогурт. Это с точки зрения того, какой продукт будет полезнее для взрослых. Также подойдет и ряженка. Хорошо с кисломолочными продуктами сочетаются фрукты», — пояснила Марина Макиша, врач-диетолог.

Из фруктов, по словам специалиста, стоит отдать предпочтение цитрусовым, киви, сливам и яблокам. Порция фруктов не должна превышать 300 граммов за один прием.

«Овощи где-то на 80 % состоят из воды, то есть наш организм еще оттуда и воду берет. Это важно, и особенно для тех, кто в течение рабочего дня забывает попить. Тем более из овощей мы получаем жидкость в той форме, в которой она очень хорошо усваивается организмом вместе с минеральными солями и клетчаткой», — цитирует врача издание «Известия».

Овощи можно есть в любом количестве.

Специалист также отметила, что для перекуса не стоит выбирать сладкое, так как сахар очень сильно повышает уровень глюкозы в крови и повышает риск развития сахарного диабета.

Катунь24