Катунь24: Дым от сибирских лесных пожаров впервые достиг Северного полюса

Лесные пожары в Якутии привели к тому, что дым распространился больше чем на 3 тысячи километров, таким образом он достигнул Северного полюса. Это первый случай за всю историю наблюдений, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на NASA.

Фото: pixabay.com

Последнюю неделю Сибирь находится в дыму пожаров. Особенно сильно страдает Якутия. В Росгидромете сообщили, что там горит около 3,4 млн га леса в том числе в труднодоступных и отдаленных районах, и ситуация только продолжает ухудшаться.

Ранее в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) сообщили о том, что дым достиг арктических научных станций. По данным Федерального агентства лесного хозяйства России, в 2021 году пожары уже охватили более 14 млн га территории РФ.

Напомним, со 2 по 8 августа 2021 года 372 лесных пожара распространились на 181 тысяч га на территории России.

Катунь24