Катунь24: Доктор исторических наук объяснил, почему необходимо изменить герб Барнаула

Основанием для изменения герба стали требования Геральдического совета при президенте РФ и решение полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе о завершении процедуры регистрации официальных символов городских округов СФО. Для разработки современного варианта герба создали специальную комиссию, куда, кроме специалистов, вошли представители общественности.

Фото: Сергей Неверов

Одним из участников рабочей встречи, прошедшей в администрации Барнаула по поводу необходимости изменений в гербе Барнаула, стал Валерий Скубневский, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Института истории и международных отношений АлтГУ.

«После совещания я сделал два вывода, – подчеркнул Валерий Скубневский. – Во-первых, барнаульцам не стоит волноваться по поводу причин изменения герба Барнаула. Сегодня это делают все города Сибирского федерального округа, чей герб не соответствует требованиям и не утвержден Геральдической комиссией при президенте РФ. Это не прихоть администрации Барнаула, это требования времени. Во-вторых, алтайские геральдисты, в профессионализме которых никто не сомневается, подготовили несколько вариантов герба, не тратя на эти цели деньги налогоплательщиков, то есть безвозмездно. Я хорошо помню, как разрабатывался герб Алтайского края, поскольку входил в комиссию. Не нужно путать герб Барнаула и значок, на котором можно изобразить что угодно. Следует помнить, что Барнаулу присвоено звание «Город трудовой доблести», предстоит установка стелы, на вершине которой должен быть современный, утвержденный Геральдической комиссией герб».

Профессор объяснил, что исторический герб Барнаула лично ему нравится. На фоне других городов Российской империи он выглядит достойно. На гербе Саратова, например, изображены три стерлядки, поскольку это прошлое города на Волге с ее неистощимым рыбным богатством. У нас на гербе отражено промышленное развитие Барнаула, ведь наш город возник как завод. В XVIII – XIX века он таковым и являлся, поэтому сереброплавильная печь на гербе уместна и правильна.

«Считаю, что достаточно убрать из исторического герба бегущего коня и больше ничего делать не нужно. Это будет и графически достойно, и подчеркнет преемственность с современной промышленностью. В данном случае нужно учесть требования Геральдической комиссии, в которой работают профессионалы. Сказали – нужно убрать из герба бегущего коня, значит, нужно убирать, – говорит Скубневский. – Я не геральдист, а историк, поэтому о гербах сужу с точки зрения данной науки. Сереброплавильная печь появилась на гербе Барнаула неслучайно, как и бегущий серебряный конь. Последний – это принадлежность к Томской губернии, куда Барнаул входил вплоть до 1917 года. А сереброплавильная печь – это знак горного города, каковых в Российской империи было всего два – Екатеринбург и Барнаул. К слову, в утвержденном Геральдической комиссией при президенте РФ современном гербе Екатеринбург сохранил свои исторические корни: рудокопная шахта и плавильная печь у них остались. Думаю, что и нам следует поступить аналогичным образом».

Согласно базовым требованиям к официальному статусу символики регионов и муниципалитетов, определенных в указах президента РФ, символы должны быть утверждены органами власти или местного самоуправления и включены в Государственный геральдический регистр РФ. Этот регистр ведет Геральдический совет при президенте РФ. В Сибирском федеральном округе окончательный официальный статус имеют административные центры субъектов РФ: Омск, Красноярск, Горно-Алтайск, Иркутск, Новосибирск, Кемерово, Кызыл, Улан-Удэ и Абакан.

Напомним, что в геральдике имеется три варианта герба: малый, средний и большой, или парадный. Какой именно герб будет у города или края, решать будет власть. Для Барнаула предлагается сохранить прежнюю форму французского щита, оставив в нем только сереброплавильную печь. Стоит отметить, что комиссия, которая собралась в администрации Барнаула для обсуждения изменений в гербе Барнаула, включает в себя разных специалистов – от геральдистов, историков, архивистов до директоров музеев и архитекторов. Практически все они сошлись во мнении, что в гербе Барнаула нужно сохранить историческую параллель с прошлым.

«Работая с фондами документов Барнаульской городской Думы, я никогда не видел на официальных бумагах городского герба. Как утвердил его император Николай I в 1846 году, так герб и не менялся больше сотни лет, – рассказывает историк. – В годы советской власти на геральдику совсем не обращали внимания, но каждый город, в том числе и Барнаул, выпускал значки и сувенирную продукцию с большим разнообразием представителей животного мира. Не миновала сия чаша и наш город, на якобы гербах изображались олени, медведи с бочонками меда, мало того, было и здание «Под шпилем» и заводские трубы. Интерес к геральдике возродился в новейшей истории России, хотя жестких требований к срокам приведения гербов в соответствие до последнего времени не было. Геральдическая служба появилась в 1992 году, но была еще в стадии зарождения, и других задач было больше. Нужно было решить проблемы с пограничными знаками, флагами судов и прочим. Пришло время, изменился подход к гербам краев, областей, административных центров. На мой взгляд, не нужно задаваться вопросом, почему герб нужно менять именно сейчас, следует утвердить его изменения и зарегистрировать в соответствии с законодательством».

Катунь24