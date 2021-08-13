Катунь24: Двукратный призёр летних Игр в Токио Сергей Каменский получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает «Алтайский спорт».

Фото: Олимпийский комитет России/ twitter.com/Olympic_Russia

На токийской олимпиаде наш земляк дважды поднимался за наградами. 2 августа 2021 года спортсмен стал вторым в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров, набрав 464.2 балла. До того, 27 июля, Сергей Каменский вместе со своей напарницей Юлией Каримовой из Ижевска завоевал бронзу Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте. Решением Владимира Путина он награжден орденом «За заслуги перед отечеством» II степени.Сегодня, 12 августа 2021 года, спортсмен вернулся в Алтайский край.

Этим же указом наградили и других спортсменов, выступавших в составе команды Российского олимпийского комитета на летних Играх в Токио. Так, Орден Александра Невского получили синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина. Орден Почета присвоен гимнасту Денису Аблязину, фехтовальщице Инне Дериглазовой, борцу Абдулрашиду Садулаеву, а также синхронисткам Марии Шурочкиной, Владе Чигиревой и Светлане Колесниченко.

Кроме того, 26 российских олимпийцев, завоевавшие золотые медали, получили Орден Дружбы. Им удостоили также и гимнастку Дину Аверину.

Катунь24