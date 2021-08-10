Катунь24: До +27: о погоде в Алтайском крае 10 августа

По данным Алтайского ЦГМС, 10 августа в регионе на большей части дожди, местами в западных районах сильные ливневые дожди, грозы, град. В утренние часы местами по востоку туман.

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В Алтайском крае днём +22…+27 градусов. На большей части дожди, местами в западных районах сильные ливневые дожди, грозы, град. В утренние часы местами по востоку туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, при грозах местами до 24 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +24…+26 градусов. Временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Катунь24