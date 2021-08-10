Катунь24: День, благоприятный для любых начинаний, и хороший день для решения сложных вопросов. Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа

Астрологический прогноз на неделю с 9 по 15 августа 2021 года.

Понедельник, 9 августа

Сегодня в гороскопе тон будут задавать честолюбивые устремления. Не удивляйтесь, если кто-то из ваших знакомых захочет сегодня прыгнуть выше головы, добиться прорыва в какой-то области или даже самоутвердиться за чужой счет. Такой уж это день. Люди, у которых есть в жизни большая цель, сегодня будут стремиться к ней особенно сильно, считая, что для ее достижения все средства хороши. Остальные же просто будут испытывать повышенную потребность в самореализации и признании окружающих. Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.

Вторник, 10 августа

Сегодня звезды гороскопа обещают удачливость, активность, ясность мысли. Однако следите за тем, чтобы ваша уверенность в себе не переросла в самоуверенность! В целом же день сегодня благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали как подступиться. В плане самочувствия день тоже неплох: иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью. Но будьте осторожнее: вера в свои силы может быть так велика, что заставит вас одеться не по погоде или пренебречь правилами дорожного движения.

Среда, 11 августа

Сегодня в гороскопе ведущую роль будет играть логика. Принятие любого решения в этот день может отнять у вас больше времени, чем обычно – вы вряд ли скажете да или нет, прежде чем не продумаете последствия на несколько шагов вперед, как в шахматной партии. Зато и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю. Звезды наделяют такими качествами, как вдумчивость, логичность, умение делать выводы и давать точный прогноз. В этот день будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план – как и все остальное, что противоречит строгим законам логики.

Четверг, 12 августа

Сегодня звезды гороскопа обещают день чистоты. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще сегодня лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота – залог здоровья, причем в этот день особенно. В целом же день чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности. Умозаключения, к которым вы придете, будут отличаться большой глубиной и продуманностью.

Пятница, 13 августа

Сегодня звезды гороскопа обещают доставить вам море удовольствия от самых обычных житейских радостей: прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда в этот день могут обеспечить вам позитивных эмоций не меньше, чем тур в какую-либо экзотическую страну! Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре. А вот серьезных планов на сегодня лучше не строить: и вы, и окружающие будете склонны принимать желаемое за действительное, благодаря чему есть риск совершить немало ошибок. Зато этот день прекрасно подходит для любви и романтики. Даже сам факт нахождения рядом с любимым человеком может вызвать всплеск ярких позитивных чувств. Прогулки под луной и другие проявления нежности сегодня как никогда кстати.

Суббота, 14 августа

Гороскоп на сегодняшний день имеет острые кромки, о которые легко можно пораниться. Звезды будут требовать от вас большей четкости и конкретности. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих. День обострит реакцию на происходящие события, что может обернуться большим количеством споров и конфликтов. Любое, даже мало-мальское давление может вызывать резкое противодействие. Зато именно сегодня вам будет легче признаться в своих затаенных чувствах, в том числе и в любви, или сказать человеку в глаза то, что вы о нем думаете. Однако, проявляя характер, старайтесь держать себя в рамках, иначе излишняя прямота может обернуться трещиной в отношениях с близкими.

Воскресенье, 15 августа

Сегодня звезды гороскопа обещают очень насыщенный эмоциями день. Любые чувства, за исключением чувства меры, на протяжении дня могут буквально зашкаливать. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня скромность – это верный способ стать невидимкой и потерять расположение окружающих. Напротив, не бойтесь быть яркими, смелыми, напористыми и, главное, не преуменьшайте свои заслуги. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!

Катунь24