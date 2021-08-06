Катунь24: День склоняет Близнецов к приключениям, а Стрелец будет настроен жестко. Гороскоп на 6 августа

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 6 августа.

Овен, возможно, захочет организовать какую-нибудь поездку, но ситуация потребует его присутствия дома. День склоняет его к тому, чтобы провести его на своей привычной территории, но провести не как всегда, а проявив изобретательность. Пригласить к себе близких и друзей, устроить тематическую вечеринку, приготовить что-нибудь сногсшибательное – сегодня у Овна получится раскрасить свой день веселыми красками, даже не выходя за порог.

Страсть Тельца к перемене мест достигнет апогея! Он будет готов воспользоваться любым предлогом, лишь бы сорваться с насиженного места и сбежать. Окружающим будет нетрудно подбить его на любую авантюру, вроде участия в мероприятии, командировки и т.д., если она будет связана с поездкой или переменой декораций. Впрочем, и сам Телец будет изобретателен на этот счет. Сегодня он способен придумать себе массу неотложных дел, никак не связанных с сидением на работе или дома.

День склоняет Близнецов к приключениям, причем желательно в теплой компании близких по духу людей. Если окружающие сами не предложат им вариантов поразвлечься, в Близнецах проснется талант организатора, и они быстро придумают, с кем, когда и куда им можно пойти. Веселая вечеринка, большой семейный ужин, вылазка в парк или на пикник – программа у Близнецов может быть обширной. Но самое лучшее, что могут они сделать сегодня, – это провести время с тем, кого любят.

Раку будет трудно утаить какие-то мысли и чувства в себе – все они будут написаны у него на лице. Больше того, Рак и сам не прочь озвучить их вслух, независимо от того, стоит ли это делать или лучше промолчать, избавив окружающих от ненужных подробностей. Вообще для Рака сегодня практически нет запретных тем. А уж ждать от него словесной пощады, если он чем-то недоволен, и вовсе не стоит: он не намерен сглаживать острые углы!

Лев способен заражаться эмоциями окружающих, особенно позитивными. День не склоняет его к тому, чтобы активно проявлять себя и тем более играть на публику. Зато Лев будет превосходным зрителем, способным по достоинству оценить любой спектакль, разворачивающийся вокруг. Звезды гороскопа советуют Льву специально посещать те места, где жизнь бьет ключом и где он может всласть понаблюдать за окружающими.

Любознательность Девы не знает границ! Сдерживать этот порыв не стоит, наоборот, Деве давно пора удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов. Идет ли речь о знакомстве с каким-то человеком или о том, чтобы посмотреть новый фильм, сделать новую прическу или посидеть за столиком в новом кафе, – звезды гороскопа советуют Деве воспользоваться случаем и отважиться на эксперимент! Даже если все пройдет не так уж гладко, она не останется внакладе, ведь ее любопытство в итоге будет удовлетворено.

Весы способны буквально разрываться между тем, что им приходится делать, и тем, чего они бы хотели. Им будет сложно соблюсти баланс. С одной стороны, неотложные дела потребуют от них массу времени и сил, с другой же – мысли Весов будут невообразимо от этих дел далеки! Они могут то и дело посылать СМС друзьям, строить планы на свободное время или просто витать в облаках… Возможно, только к концу дня Весам удастся немного развеяться и осуществить хотя бы что-нибудь из задуманного.

Скорпион будет востребован как никогда! Его телефон будет буквально разрываться от звонков, а количество человек, которые хотят поделиться с ним радостью, идеями, сплетнями, страшными тайнами или просто поплакаться в жилетку и убить время за болтовней, выйдет за все разумные пределы. Впрочем, сам Скорпион будет чувствовать себя в гуще общения как рыба в воде: сегодня его коммуникационные способности и чувство юмора находятся на высоте Останкинской телебашни!

Стрелец будет настроен жестко! Окружающие узнают об этом сразу, как только захотят решить с ним какой-нибудь вопрос. Даже самое невинное возражение он способен превратить в дискуссию, давя на собеседника и вынуждая с собой согласиться. Единственное, что извиняет Стрельца в таком поведении, – его искренность: затевая спор, он верит, что пытается уберечь оппонента от ошибок. Самое интересное, что во многом это действительно так.

Лучшей музыкой для ушей Козерога станет иностранная речь! Она напомнит ему, что есть далекие страны, в которых он еще не бывал, и что неплохо было бы спланировать свой отпуск (неважно, сколько до него еще осталось). Звезды гороскопа советуют сегодня Козерогу подготовить плацдарм для путешествия: изучить туры, полазить по сайтам и, может быть, даже сделать в агентство пару звонков. Это поможет Козерогу смириться с серыми буднями и получить заряд экзотики на неделю вперед.

Звезды гороскопа советуют Водолею отважиться на эксперимент: что-нибудь в жизни сделать по-новому и посмотреть, к чему это приведет! Площадкой для эксперимента может стать любой пустяк, любое дело, ставшее привычкой. Один и тот же маршрут на работу, меню на обед, круг общения или манера проводить свободное время – все это сегодня Водолей способен изменить, привнеся в жизнь непредсказуемость и поставив ее с ног на голову! Это может привести к интересным последствиям и переменам.

Рыбы имеют шанс получить приглашение на какое-нибудь пафосное мероприятие! Ну а если они такое приглашение не получат, им имеет смысл самим приложить все усилия для того, чтобы выбраться в свет. Звезды гороскопа в этот день наделяют Рыб спокойной уверенностью в себе, светлой головой и коммуникабельностью, так что сегодня они сумеют показать себя во всей красе и завязать полезные знакомства. Окружающие будут очарованы их мягким напором, чувством юмора и умением влиять на разговор.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24