Катунь24: Два участка Чуйского тракта перекроют в Алтайском крае

Ограничение движение плановое — из-за движения военных колонн.

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Дорогу перекроют 5 августа 2021 года, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.

Движение будет закрыто на участке трассы Р-256 «Чуйский тракт» с 187 по 190 км. Ограничение продлится с 19:00 до 19:30.

Также Чуйский тракт перекроют 6 августа 2021 года еще на одном участке: Сибирский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» — Б. Ключи. Здесь движение для транспорта будет недоступно с 23:30 до 2:30.

Катунь24