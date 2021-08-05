Катунь24: Двое несовершеннолетних попали в больницу после ДТП на Алтае

3 августа в Онгудайском районе Республики Алтай на 669 километре Чуйского тракта перевернулся автомобиль Nissan.

Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай

За рулём иномарки находилась 47-летняя жительница села Ташанта. При движении со стороны села Кош-Агач женщина не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП в больницу с травмами различной степени тяжести госпитализировали водителя и трёх пассажиров иномарки, в том числе двоих несовершеннолетних, 2005 года рождения, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Катунь24