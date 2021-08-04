Катунь24: Дожди и грозы: о погоде в Алтайском крае 4 августа

По данным Алтайского ЦГМС, 4 августа в регионе в отдельных районах дожди, грозы, местами при грозах сильные дожди, град.

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В Алтайском крае 4 августа днём +23…+28 градусов. В отдельных районах дожди, грозы, местами при грозах сильные дожди, град. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах шквалы до 15-20 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +24…+26 градусов. Временами дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, при грозе порывы до 10-15 м/с.

Катунь24