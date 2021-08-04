Катунь24: Девушки – сейчас. Минтруд разрешил женщинам работать авиационными механиками и инженерами

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года, сообщает ТАСС.

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Работы авиационным механиком (техником) по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам, по горюче-смазочным материалам, техником по крылу, а также инженером, занятым непосредственно на техническом обслуживании самолетов и вертолетов, исключили из пункта перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин.

Проект приказа подготовил Минтруд. С инициативой расширить перечень доступных для женщин профессий в ведомство обратилась глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. По ее словам, несправедливо запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности.

Летом 2019 года Минтруд утвердил перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. В начале 2021 года вступил в силу обновленный перечень доступных для женщин опасных профессий, таких как водитель фуры и машинист электропоезда.

Катунь24