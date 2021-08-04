Катунь24: Директор барнаульского зоопарка возмутился, что алтайских врачей переманивают в другие регионы

Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте 2 августа 2021 года.

Фото: Instagram.com/sergeipisarev2

Депутат и директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев увидел в Барнауле баннер, на котором написана приличная заработная плата для врача анестезиолога-реаниматолога. Но для того чтобы получать такие деньги, нужно переехать в Кемерово. Это и возмутило Сергея Писарева.

«Ярость кипела во мне весь день. Этот баннер с момента его появления уничтожил выстраданную программу «Земский доктор». Всё жёстче и жёстче идёт борьба за профессиональные кадры. Богатые регионы скупают специалистов. Летом прошлого года в самолёте встретил двух учителей. Улетели в Питер! Навсегда! Причина? Зарплата в два раза выше. Хватает и на аренду жилья, и на путешествия по Европе», – написал депутат.

Сергей Писарев считает, что зарплата специалистов должна быть одинаковой по всей стране.

Катунь24