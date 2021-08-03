Катунь24: Девочку, пропавшую под Бийском, удерживали в подвале. Следователи разыскивают преступника

Напомним, жительница Бийского района вышла из дома 31 июля 2021 года. Она поехала на велосипеде по лесной дороге из села Малоенисейское в посёлок Семеноводск, однако до пункта назначения не добралась.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Во время поисков личные вещи девочки и мобильный телефон обнаружили на берегу Бии. 2 августа 2021 года пропавшая самостоятельно вернулась домой. Тогда установили, что всё это время её удерживал в подвале дома 40-летний местный житель, уточнили в пресс-службе регионального отделения Следственного комитета.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают сбор доказательств и расследование дела. Предварительно установлена личность похитителя – Олег Викторович Лавкин. Граждан, которые могут знать этого человека или подробности произошедшего, просят обратиться по телефону 32-85-43.

Катунь24