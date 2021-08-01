Катунь24: Два новых асфальтобетонных завода появилось в Алтайском крае

Они располагаются в Каменском и Родинском районе ргиона.

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Завод, расположенный в городе Камне-на-Оби, посмопосбствует быстрому завершению работ на автомобильной дороге Павловск-Камень-на-Оби-граница Новосибирской области на участке дороги, который проходит через город. На транзитной дороге, которая проходит через Камень-на-Оби, в прошлом году специалисты Центрального ДСУ уложили три километра асфальтобетонного покрытия, в этом году обновят еще семь. Далее на всей протяженности отремонтированной трассы обустроят тротуары, пешеходные дорожки, уличное освещение, установят 18 водопропускных труб, 16 автопавильонов и 49 примыканий.

«Установка необходима для работы на объектах регионального и местного значения, а также ближайших районов, Крутихинского и Тюменцевского. Производительность завода 160 тонн в час, более тысячи тонн в смену, этого материала достаточно для ремонта 2,5 километров дорожного покрытия», – рассказал начальник Центрального ДСУ Дмитрий Эхйлер.

С просьбой о ремонте дороги, связывающей Алтайский край с Новосоибирской областью, обращались также и жители соеднего региона, уточняет алтайский Минтранс. По этой дороге также проходит туристический маршрут на соленые озера.

«Также на автомобильной дороге Павловск-Камень-на-Оби-граница Новосибирской области, на подъезде к городу, специалисты ДСУ 4 выполняют ремонт 21 километрового участка, поэтому общая протяженность ремонтных работ в Каменском районе составляет 31 км. Сдача объектов в эксплуатацию планируется в текущем строительном сезоне», – отметил заместитель начальника «Алтайавтодора» Олег Лугачев.

Асфальтобетонный завод в Родинском районе запустили в тестовом режиме, его производительность 100 тонн в час. Материалы с данной установки будут использованы на автомобильной дороге Волчиха-Родино-Благовещенка-Кулунда, где дорожники реконструируют участок на шесть километров. Помимо этого, завод рассчитан на работы в Волчихинском, Кулундинском, Ключевском и Михайловском районах.

Катунь24