Катунь24: Дополнительные реанимационные места организуют в Алтайском крае

На эти цели из бюджета Алтайского края выделили около 400 миллионов рублей.



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В комплект материально-технического обеспечения входят: аппарат искусственной вентиляции легких, функциональная кровать, монитор для контроля жизненноважных показателей, отсасыватель и шприцевой насос.

По информации Минздрава Алтайского края, часть оборудования пойдет взамен устаревшего, другая часть позволит увеличить количество реанимационных мест. Места будут расширены в следующих городах: Барнаул, Заринск, Бийск, Новоалтайск, Алейск. Таким образом, в ковидных госпиталях станет на 37 мест больше.

«Нельзя недооценивать и то, что новое оборудование заменит старые, уже изношенные аппараты. Данные изменения позволят значительно улучшить качество оказания медицинской помощи, тем самым будет сокращено время пребывания пациентов в реанимации», — отметили в ведомстве.

Катунь24