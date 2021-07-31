Катунь24: Дыня или арбуз? Как правильно выбрать сезонные лакомства и что предпочитают барнаульцы

Чтобы покупка не разочаровала, выбирать арбуз нужно правильно. Для этого достаточно знать несколько признаков спелой ягоды. Смотрите в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Дыня или арбуз? Как правильно выбрать сезонные лакомства и что предпочитают барнаульцы

Убеждение, что обычный рацион можно заменить сезонным лакомством – ошибочно, заявляют эксперты.

«Когда человек перебирает с фруктозой, с фруктами, весь лишний сахар из фруктов, к сожалению, идёт прямиком в образования подкожного либо висцерального жира. Мы должны прекрасно понимать, что если у человека есть избыточная масса тела, инсулинорезистентность, сахарный диабет или другие проблемы, которые есть у большого количества современных людей, то, конечно, с сахарами нужно быть аккуратнее», — объясняет нутрициолог Илья Казюра.

А вот, чтобы дыня лучше усваивалась, диетологи советуют не употреблять её на голодный желудок. И помнить, что фрукты можно всегда заменить полноценным обедом.

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