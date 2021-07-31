Катунь24: Две жительницы Рубцовска обокрали пенсионерку

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц с причинением значительного ущерба гражданину».

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По данным ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, в полицию обратилась 70-летняя женщина и заявила о краже денег.

Правоохранители выяснили, что днем в домофон к бабушке позвонила женщина и представилась старшей по дому. Она сообщила, что недавно проходило собрание жильцов и для пенсионерки есть очень важная информация. Бабушка доверилась и открыла дверь. После чего к ней в квартиру зашли две женщины.

После того как две неизвестные особы покинули дом, пенсионерка обнаружила пропажу денег из комода. Сумма похищенных денег составила 40 тысяч рублей.

На данный момент личности воров устанавливаются.

Катунь24