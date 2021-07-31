Катунь24: Дантес категории Б: мужская ревность привела к смерти от огнестрельного ранения на Алтае

В Республике Алтай задержали 41-летнего жителя села Паспаул Чойского района. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Фото: Следственный комитет

В ночь с 28 на 29 июля 2021 года в селе Паспаул между обвиняемым и его сожительницей произошёл конфликт на почве ревности к её бывшему избраннику. Мужчина избил свою возлюбленную, после чего женщина позвонила и пожаловалась на побои этому самому бывшему.

Злоумышленник зашёл к себе домой, где взял незарегистрированное огнестрельное оружие, с которым вышел на улицу. Обвиняемый сначала несколько раз выстрелил в воздух, а затем увидел подоспевшего потерпевшего и выстрелил в его сторону. Мужчина получил ранение в области бедра. Оно осложнилось обильной кровопотерей, от которой он скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемый заключён под стражу, сообщает СУ СК РФ по Республике Алтай.

Катунь24