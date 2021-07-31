ГОРНЯК22 31.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Дантес категории Б: мужская ревность привела к смерти от огнестрельного ранения на Алтае

Горняк22
6 часов Ago

В Республике Алтай задержали 41-летнего жителя села Паспаул Чойского района. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Фото: Следственный комитет

В ночь с 28 на 29 июля 2021 года в селе Паспаул между обвиняемым и его сожительницей произошёл конфликт на почве ревности к её бывшему избраннику. Мужчина избил свою возлюбленную, после чего женщина позвонила и пожаловалась на побои этому самому бывшему.

Злоумышленник зашёл к себе домой, где взял незарегистрированное огнестрельное оружие, с которым вышел на улицу. Обвиняемый сначала несколько раз выстрелил в воздух, а затем увидел подоспевшего потерпевшего и выстрелил в его сторону. Мужчина получил ранение в области бедра. Оно осложнилось обильной кровопотерей, от которой он скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемый заключён под стражу, сообщает СУ СК РФ по Республике Алтай.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: