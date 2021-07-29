Катунь24: Для Рака наступает новый этап, а Дева будет порхать как бабочка. Гороскоп на 29 июля
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 29 июля.
Хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг Овна будет работать четко, а мышление – отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать этот день на повседневные домашние дела. Тем более, звезды гороскопа сегодня мало склоняют Овна к рутине, зато в вопросах выстраивания хитроумных схем ему просто не будет равных. Посвятив день планированию, Овен не пожалеет: сегодняшние идеи способны вывести его на новую высоту!
Тельцу лучше всего удастся строить воздушные замки – они будут отличаться основательностью и даже, возможно, когда-нибудь будут построены на земле. День наделяет Тельца мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны сыпаться из него один за другим. Безусловно, со временем какие-то из этих идей отсеются, однако Тельцу сегодня стоит прислушаться даже к самым фантастическим и невероятным из них.
Близнецы имеют все шансы заглянуть за горизонт: ситуация столкнет их с чем-то, имеющим отношение к будущему. Возможно, это будут научные идеи и разработки, высокие технологии или фантастический фильм. А может быть, Близнецы столкнутся с человеком, чье нестандартное мышление не знает границ. Звезды гороскопа советуют Близнецам сегодня открыть свой разум для смелых идей. Будущее уже почти наступило! А тот, кто не верит в это, обречен вечно плестись позади.
Для Рака наступает новый этап! Не стоит этого бояться, наоборот, день подарит ему новые возможности и перспективы. Обстоятельства в целом складываются удачно для Рака, и хотя в ближайшее время возможны неизбежные волнения и трудности переходного периода, звезды гороскопа уверяют: все будет хорошо. Рак сумеет не только сохранить свои позиции, но и в каких-то делах продвинется далеко вперед.
За что бы Лев ни взялся, звезды гороскопа не советуют ему торопиться – есть риск принять необдуманное решение. День будет склонять его к поспешным, скороспелым шагам! В какой-то момент Льву может показаться, что промедление смерти подобно, и если он поддастся этому порыву, то рискует наломать дров. Чтобы не наделать ошибок (а такие ошибки могут стоить дорого), Льву следует держать себя в руках. Сегодня ему лучше вообще ничего не делать, чем потом корить себя за непродуманные шаги.
Дева будет порхать как бабочка и жалить как пчела! Первое относится к ее непосредственным делам и обязанностям, а второе – к конкурентам, которым сегодня лучше не становиться у нее на пути. Недоброжелателям Девы можно только посочувствовать: любые попытки поставить ей палки в колеса сегодня способны обернуться тем, что Дева превратит палку в дубину возмездия, ловко использовав ее против своих врагов.
Звезды гороскопа советуют Весам в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом. Безусловно, это нелегко, однако день склоняет Весы к самостоятельности, поиску своей дороги в жизни и своего неповторимого «Я». Это вовсе не означает, что Весы должны противопоставлять себя окружающим, но если они хотят добиться многого, то должны искать свой собственный путь и не быть, как все.
В любых делах Скорпиону будет трудно отличить важное от неважного. Он может придавать повышенное значение второстепенным вопросам и вместе с тем напрочь забывать про свои основные обязанности. Большую часть дня Скорпион посвятит тем делам, которые просто первыми попались ему на глаза или же чем-то его заинтересовали. Впрочем, если у Скорпиона нет срочной работы, которая пострадает от такой неорганизованности, день обещает пройти продуктивно: ведь то, за что он все-таки возьмется, он сделает тщательно, «от и до».
Звезды гороскопа призывают Стрельца задуматься над тем, как повысить свою планку. Даже если его более-менее устраивает то место под солнцем, которое он занимает, это не повод, чтобы останавливаться. Надо идти вперед! Сегодня – отличный день для того, чтобы задуматься над тем, какие конкретные шаги Стрелец может предпринять, чтобы подняться хотя бы на ступеньку вверх по карьерной, социальной или какой-нибудь другой лестнице. Поговорить с начальством? Реализовать свой давний проект? Дерзайте! Не ждите, пока вместо вас это сделает кто-то другой.
Козерогу следует быть вдвойне осторожным: возможны любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах его жизни. Особую же осторожность следует проявлять с деньгами. Звезды гороскопа предупреждают, что сегодня Козерог может быть втянутым в разбирательство по финансовому вопросу и даже оказаться перед необходимостью оправдываться! Чтобы этого не произошло, ему следует вести свои денежные дела аккуратнее, чем обычно.
В руках Водолея все будет гореть (в хорошем смысле этого слова), а дым вокруг него – стоять коромыслом! Водолей настроен по-боевому, он готов направить свои усилия на любой фронт работ! Другое дело, что ситуация, будто в насмешку, будет то и дело требовать от него переключать свое внимание с одной задачи на другую. Из-за этого деятельный Водолей рискует пробегать весь день практически впустую. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему сегодня, невзирая на провокации, сосредоточиться на чем-нибудь одном.
Замечательный день для всех Рыб, имеющих отношение к бизнесу или просто не намеренных упускать свою выгоду! Звезды гороскопа предоставляют Рыбам шанс получить прибыль даже там, где они не ожидали. Впрочем, это не имеет ничего общего с найденными на дороге деньгами. Сегодня Рыбы могут рассчитывать на щедрые подарки судьбы лишь в том случае, если до этого они вложили немало времени и сил в какой-то проект. Пусть даже было это давно, и Рыбы уже перестали надеяться на результат.
По материалам сайта Гороскоп 1001