ГОРНЯК22 29.07.2021
Алтайский край

Катунь24: До +25: о погоде 28 июля в Алтайском крае

Горняк22
17 часов Ago

В Алтайском крае 28 июля 2021 года во второй половине дня в отдельных районах небольшие дожди, грозы. Утром местами туман.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае во второй половине дня в отдельных районах небольшие дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура +20…+25 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков, в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер северный, 2-7 м/с. Температура +21…+23 градуса.

Катунь24

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