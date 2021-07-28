Катунь24: До +25: о погоде 28 июля в Алтайском крае

В Алтайском крае 28 июля 2021 года во второй половине дня в отдельных районах небольшие дожди, грозы. Утром местами туман.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае во второй половине дня в отдельных районах небольшие дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура +20…+25 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков, в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер северный, 2-7 м/с. Температура +21…+23 градуса.

Катунь24