Катунь24: До +34: о погоде 26 июля в Алтайском крае

В Алтайском крае 26 июля 2021 года в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Утром местами туман.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Утром местами туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура +29…+34 градуса, местами по северо-западу +23…+28 градусов.

В Барнауле во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура +29…+31 градус.

Катунь24