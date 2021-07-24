Катунь24: Докатался. Автоугонщику из алтайского села грозит пять лет тюрьмы

Житель Кулунды сообщил полицейским, что у него угнали автомобиль, который стоял во дворе. Машина была не закрыта, а в салоне лежали ключи и документы. Подозреваемого в угоне мужчину уже задержали.

Фото: pixabay.com

Сотрудники ввели план «Перехват». В итоге автомобиль обнаружили в селе Георгиевка Табунского района, что в 50 километрах от места совершения преступления.

Подозреваемого 28-летнего парня задержали, и он во всём признался. В полиции рассказали, что этот гражданин уже и раньше угонял чужие машины.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь водителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Катунь24