Катунь24: Детсады и школы Барнаула готовятся к будущему отопительному сезону

Как проходит подготовка, обсудили 22 июля 2021 года в городской администрации.

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Первая приемка началась 14 мая в детском саду № 92, а последняя пройдет в детском саду № 50 25 августа. На 21 июля получено 260 актов технической готовности. Из них 75 зданий школ, 157 зданий детских садов, 28 зданий учреждений дополнительного образования. Всего по графику к отопительному периоду 2021/2022 годов запланирована приемка в 318 образовательных организациях, в том числе 95 школах, 188 детских садах, 36 УДО.

В рамках подготовки к отопительному сезону летом провели ряд мероприятий. В 33 учреждениях провели герметизацию ввода тепловых сетей по предписанию «Барнаульской генерации». В четырёх учреждениях восстановили изоляцию трубопроводов, в 9 учреждениях из 12 выполнили ремонт систем отопления, в 10 из 17 образовательных организаций заменили приборы учета.

В детсаду № 11 разрабатывается проект строительства автоматизированного индивидуального теплового пункта для подключения к центральному теплоснабжению и горячему водоснабжению. Работы обещают выполнить до начала отопительного периода.

Также на совещании обсудили текущие вопросы о ходе ремонтной кампании тепловых сетей, объектов водоотведения и водоснабжения, рассказали в городской администрации. Представители администраций районов Барнаула доложили о получении актов готовности к отопительному сезону управляющими компаниями для многоквартирных жилых домов.

Катунь24