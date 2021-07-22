Катунь24: До +32: о погоде 22 июля в Алтайском крае

В Алтайском крае 22 июля 2021 года ожидаются небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди.

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В Алтайском крае в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозах по югу шквалы до 18 м/с. Температура +27…+32 градуса.

В Барнауле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура +28…+30 градусов.

Катунь24