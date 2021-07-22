Катунь24: Деве стоит задуматься о перспективах, а Водолей не будет рваться на первые роли. Гороскоп на 22 июля

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 22 июля.

Звезды гороскопа настоятельно советуют Овну заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой! Идет ли речь о карьерных планах Овна или же о том, как устроить свою личную жизнь, сегодня – хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в разряд первоочередных дел. И, главное, продумать все детали. Осуществив это сегодня, Овен сделает первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам!

У Тельца есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет ему продвинуться вперед! Возможно, ему удастся случайно услышать то, что не предназначалось для его ушей, или же прийти к нужному умозаключению на основе слухов и другой обрывочной информации. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям, Телец сегодня может получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам.

Близнецам стоит подумать над тем, что именно в последнее время они делали не так, где совершили ошибку. День наделяет их не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Близнецы поторопились, сбились с пути или просто не довели дело до конца? Понять это сегодня – значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию.

В каком-то вопросе от Рака может потребоваться сделать выбор, и ему будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы? Звезды гороскопа не советуют Раку торопиться. Даже если ситуация подгоняет его в спину, сегодня Раку не стоит идти у нее на поводу. Пусть решение как следует созреет, отлежится. Возможно, есть шанс найти компромисс? А может быть, пока Рак думает, появится еще и третий вариант?

Каким бы опытом Лев ни обладал, ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Возможно, ему будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным или же начальство возьмет Льва под свой личный контроль. А может быть, Лев почерпнет нужные ему для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, сегодня ему стоит прислушиваться к советам других и помнить: если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно.

Звезды гороскопа предлагают Деве задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению – не та стратегия, которая способна вознести до самых высот. Возможно, жизнь Девы вошла в колею и не оставляет времени на продвижение, но сегодня – хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал. Быть может, Дева обнаружит, что на своем месте она уже достигла «потолка», и этот «потолок» весьма невысокий. В этом случае, ей стоит подумать о том, как кардинально изменить ситуацию к лучшему.

Весам ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет их к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых Весов попросит помочь ему своими профессиональными навыками, а может быть, даже попытается втянуть Весы в какие-то дела с использованием их служебного положения. Звезды гороскопа говорят, что делать этого сегодня не следует, иначе Весы будут жалеть. В лучшем случае они навредят работе или дружбе, в худшем – и тому, и другому.

Скорпиону в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: «Сколько людей, столько и мнений». По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам, у него то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и мнение вышестоящих сегодня вряд ли будет совпадать с мнением Скорпиона, что может порой его удручать. Однако здесь звезды гороскопа советуют Скорпиону уступить свои позиции без боя – как говорится, начальству виднее, по крайней мере в этот день.

День потребует от Стрельца таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий – и ситуация, и люди вокруг будут требовать от Стрельца только фактов. Ничто сегодня не способно вывести окружающих из себя больше, чем слова Стрельца: «мне кажется» и «я думаю». Если Стрелец хочет, чтобы его заметили и оценили, сегодня ему стоит озвучивать свои мысли на языке статистики, графиков и цифр.

В течение дня Козерог будет неравнодушен к точным цифрам и фактам! Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Козерог сумеет разобраться во всем и сделать правильные выводы. Однако звезды гороскопа предупреждают: если Козерог не найдет сегодня достойное применение своей внимательности, то рискует растратить ее на пустяки. Ведь считать можно и ворон за окном, но зачем? Тратить на это такой продуктивный день было бы просто обидно.

Водолей не будет рваться на первые роли, однако ему отлично удастся проявить себя на вторых! Особенно хорошо у Водолея получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие – Водолей сегодня должен четко понимать всю логику процесса: кто что делает и за какой участок работ отвечает. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя не для него!

Отличный день для того, чтобы Рыбы завязали полезное знакомство. Их коммуникабельность и креативность на высоте, они полны интересных идей и сумеют донести их до кого угодно. Звезды гороскопа говорят, что Рыбам может представиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неформальной, обстановке. В коридоре, на улице, на вечеринке – везде Рыбы сегодня могут встретить человека, знакомство с которым окажет влияние на их дальнейшую карьеру. А может быть даже, судьбу.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24