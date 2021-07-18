Катунь24: До +29: о погоде 18 июля в Алтайском крае

Сегодня, 18 июля 2021 года, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, по северу — умеренные дожди. В утренние часы местами туман.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в отдельных районах небольшие дожди, грозы, по северу — умеренные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура +24…+29 градусов.

В Барнауле в конце дня небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 14 м/с. Температура +26…+28 градусов.

Катунь24