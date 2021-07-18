Катунь24: Депутат Госдумы предложил отменить ЕГЭ

Член президиума фракции ЛДПР Ярослав Нилов призвал отменить ЕГЭ, поскольку считает, что это вредная и неэффективная форма аттестации.

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Об этом он написал в своем telegram-канале.

Нилов отметил, что поддерживает идею ввести специальные консультации психологов для школьников в период сдачи ЕГЭ и ОГЭ. С такой инициативой ранее выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

«Но лучше решить вопрос кардинально — вообще отменить ЕГЭ как вредную, бесполезную и неэффективную форму аттестации, которая в принципе не развивает мышление, сужает возможности использования интеллектуальных ресурсов, а в итоге приводит к деградации всей системы отечественного образования. И чем дальше, тем больше», — добавил политик.

Катунь24