Катунь24: День в истории: 17 июля 1942 года началась Сталинградская битва

79 лет назад, 17 июля 1942 года, началось сражение, которое стало переломным этапом в ходе Второй мировой войны.

Фото: Сергей Струнников

Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей (с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года) и проходила на огромной территории — свыше 100 000 кв. км.

В отдельные периоды в битве участвовали до двух миллионов человек с обеих сторон, а также по две тысячи танков и самолетов и до 26 тысяч орудий и минометов.

17 июля 1942 года со Сталинградской стратегической оборонительной операции начался первый (оборонительный) этап битвы. Он продолжался до 18 ноября 1942 года. Операция проводилась войсками Сталинградского, Юго-Восточного фронтов при содействии сил Волжской военной флотилии.

А 19 ноября 1942 года начался второй период битвы — Сталинградская стратегическая наступательная операция, которая закончилась 2 февраля 1943 года. Операция проводилась войсками Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов при содействии сил Волжской военной флотилии.

Победа советских войск в Сталинградской битве стала переломным этапом в ходе войны. В её результате советская армия вырвала у противника стратегическую инициативу и удерживала её до конца войны.

День окончания битвы, 2 февраля, отмечается в России, как День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

По материалам Парламентской газеты.

Катунь24