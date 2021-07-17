Катунь24: Депутаты предложили штрафовать россиян за выброшенных животных

Наказание также охватит владельцев приютов, которые не соблюдают требования по уходу за животными.

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По данным ТАСС, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложили поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Он включает введение штрафа до 30 тысяч рублей за оставление домашних животных без владельца.

«Сегодня, 15 июля 2021 года, в Государственную Думу внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», направленный на защиту животных», — цитирует ТАСС пресс-службу думского комитета по госстроительству и законодательству.

Таким образом, за несоблюдение правил по содержанию животных для россиян предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей, до 15 тыс. рублей — для должностных лиц, до 30 тыс. рублей — для юридических лиц. Вдобавок за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния гражданам может грозить штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам — до 30 тыс. рублей, юридическим лицам — до 100 тыс. рублей.

Документ также предусматривает штрафы за ненадлежащее обращение к бездомным животным. Гражданам РФ грозит предупреждение или штраф до 5 тыс. рублей, должностным лицам — штраф до 15 тыс. рублей, юридическим лицам — до 50 тыс. рублей.

Катунь24