Катунь24: Диетолог назвал доступный продукт, который укрепит ваш иммунитет

Елена Соломатина уверена, что кефир поможет не только разгрузить организм.



Фото: pixabay.com

Популярный молочный продукт обладает массой полезных свойств: помогает улучшить пищеварение, способствует усвоению тяжелой пищи. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.

Она рекомендовала устраивать разгрузочные дни, если есть ощущение переполненности. Кроме того, один литр кефира можно разделить на несколько частей и пить в течение дня. Разнообразить пищу можно, добавив овощи, ягоды или же сделать холодный суп на кефире.

Вдобавок регулярное употребление этого кисломолочного продукта может укрепить иммунитет.

«Конечно, мы не укрепим иммунитет разово, выпив литр кефира. Но дело в том, что 70 % нашего иммунитета сосредоточено в кишечнике и зависит от состояния микробиоты, на которую непосредственно воздействует кефир. Кефир является пробиотиком, он несет необходимые бактерии, которые помогают нашему иммунитету и определяют возможность организма справляться с патогенной флорой, которая приходит изнутри и извне», – сообщила Елена Соломатина.

Катунь24